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Balıkesir'de Huzur Denetimleri: 6 Aranan Kişi Yakalandı, 17 Araç Trafikten Men Edildi

Balıkesir'de Huzur Denetimleri: 6 Aranan Kişi Yakalandı, 17 Araç Trafikten Men Edildi
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Balıkesir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur denetimlerinde aranan 6 şahıs yakalandı, 17 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplam 2 bin 307 şahıs sorgulanırken, 69 sürücüye idari para cezası uygulandı ve 24 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik huzur denetimlerinde aranan 6 şahıs yakalanırken, kusurlu bulunan 17 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün il genelinde 91 ekip, 285 personelin katılımıyla asayiş ve trafik huzur denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 307 şahıs sorgulandı, 6 aranan şahıs yakalandı. 201 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan trafik denetimlerinde ise; 924 araç denetlendi. Denetimleri yapılan araç ve sürücülerden 69 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 17 Araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde ayrıca 24 sentetik ecza maddesi ele geçirildi ve bir şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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