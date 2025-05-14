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Balıkesir'de Huzur Denetimi: 8 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Huzur Denetimi: 8 Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde gerçekleştirdikleri huzur denetimlerinde 2 bin 42 şahsı sorguladı. Denetimlerde 8 aranan şahıs yakalanırken, 85 sürücüye para cezası kesildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde halkın güven ve huzurunu sağlamak amacıyla huzur denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde farklı suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 85 araç sürücüsüne para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün 21.30 ve 23.00 saatleri arasında il genelinde 108 ekibin ve 322 personelin katılımı ile asayiş ve trafik huzur uygulaması gerçekleştirdi. Sorgulanan ve aranan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde; 2 bin 42 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 3 şahıs yoklama kaçağı, bir şahıs hırsızlık, bir şahıs 6136 SKM, bir şahıs basit yaralama, bir şahıs trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, bir şahıs hakaret suçlarından olmak üzere toplam 8 aranan şahıs yakalandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 956 araç denetlendi. Yapılan denetimde 85 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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