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Balıkesir'de Hurdacıya Tüfekle Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Hurdacıya Tüfekle Saldırı: Şüpheli Yakalandı
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Edremit ilçesinde alacak-verecek nedeniyle tartıştığı hurdacıyı tüfekle vurarak ağır yaralayan şüpheli, olay sonrası kaçtı ancak güvenlik kameraları sayesinde yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı hurdacıyı tüfekle vurarak ağır yaralayan şüphelinin kaçtığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün Hamidiye Mahallesi 1544. Sokak'taki hurdacı dükkanında meydana geldi. Alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası iş yerinden ayrılan Ç.Y., yaklaşık yarım saat sonra geri döndüğü iş yerinde tüfekle hurdacı K.P.'ye kurşun yağdırdı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin olay sonrası kaçışı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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