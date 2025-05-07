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Balıkesir'de Hurdacıya Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı

Balıkesir'de Hurdacıya Silahlı Saldırı: 1 Ağır Yaralı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hurdacı silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Ç.Y. isimli bir kişi, tartıştığı iş yeri sahibi K.P.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı ama daha sonra yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir hurdacı, dükkanında yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 1544 Sokak'taki hurdacıya gelen Ç.Y. ile iş yeri sahibi K.P. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası dükkandan ayrılan Ç.Y., yaklaşık yarım saat sonra dönüp yanında getirdiği tabanca ile K.P.'ye ateş etti. Yaralı K.P., ihbarla gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli Ç.Y.'nin olay yerine 34 AU 2182 plakalı araçla geldiği, aracın T.Y. tarafından kullanıldığı tespit edildi. Araç muhafaza altına alınırken, Ç.Y. ve T.Y. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ç.Y.'nin 1, T.Y.'nin ise tehdit, hakaret, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan toplam 13 kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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