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Balıkesir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekipleri, hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık suçlusu Ö.Ö.'yü yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir'de polis ekipleri hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda Balıkesir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö. isimli şahıs, saklandığı adres tespit edilerek yakaladı. Şahsın adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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