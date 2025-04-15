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Balıkesir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kısa Sürede Yakalandı

Balıkesir'de Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Kısa Sürede Yakalandı
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Balıkesir'de hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan İ.H.D. polis operasyonuyla yakalandı. Kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalanan İ.H.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan İ.H.D.'ye yönelik polis ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda polisleri görünce kaçan şahıs yakayı ele vermekten kurtulamadı.

Balıkesir'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada Balıkesir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan İ.H.D. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi. Adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri fark eden İ.H.D. bulunduğu adresten kaçtı. Polis ekiplerinin şahsın kaçtığını fark etmesi sonrası kovalamaca yaşandı. İ.H.D. kısa süreli kovalamacının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı gün adliyeye sevk edilen İ.H.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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