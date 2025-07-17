Balıkesir'de Hapis Cezası Olan 14 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan aranan şahıslara yönelik operasyonda hapis cezası bulunan 14 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün il genelinde eş zamanlı olarak 94 ekip 316 personel ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ise, 5-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 13 şahıs, ifadeye yönelik aranan 26 şahıs olmak üzere toplam 40 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 14'ü cezaevine gönderildi. - BALIKESİR