Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor - Haberler

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Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Balıkesir'de güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 62 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 15 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 60 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 8 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise Altıeylül, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Havran, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Altıeylül Jandarma 3. Sayfa Haberler

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