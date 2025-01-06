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Balıkesir'de Güvenlik Denetimlerinde 13 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Güvenlik Denetimlerinde 13 Aranan Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde 13 aranan şahıs yakalanırken, 73 sürücüye ve 5 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Balıkesir'de polis ekipleri, vatandaşların huzuru için gerçekleştirdiği denetimde aranan 13 şahıs yakalarken, kurallara uymayan 73 sürücüye para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği için gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlere aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz gün 21.00 ile 22.30 saatleri arasında 96 ekip ve 354 personelin katılımı il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, bin 860 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan, bir şahıs Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlamak, 2 şahıs kasten yaralama, bir şahıs dolandırıcılık, 2 şahıs uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, bir şahıs kadına karşı basit yaralama, bir şahıs 6284 SKM, bir şahıs uyuşturucu kullanmak bulundurmak, bir şahıs suç uydurma, 3 şahıs yoklama kaçağı, suçlarından olmak üzere toplam 13 aranan şahıs yakalandı. bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek elde edilerek hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem yapıldı.

5 işletme ve 73 sürücüye ceza!

Polis ekipleri tarafından işletmelere yönelik denetimlerde 287 Umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler denetlenerek kontrol edildi. Yapılan denetim sonucunda 2 işletmeye kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan 3 işyerine mevzuat hükümlerine muhalefet ederek konsomatris çalıştırma-(2559 SKM), çalışanlar için işe giriş evrağı düzenlenerek kuruma-(SGK) vermeden kayıt dışı istihdamda bulunma-(5510 SKM), Çalışanlar için Kolluğa kimlik bildiriminde bulunmama-(1774 SKM) suçlarından idari para cezası uygulandı.

Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde ise 895 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 76 araç sürücüsüne idari para cezası kesilirken, 24 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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