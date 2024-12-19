Balıkesir'de Gürültü Araçlara Yönelik Denetim: 122 Ceza, 25 Araç Men Edildi

Balıkesir'de polis ekipleri gürültü araçlara yönelik il genelinde denetim gerçekleştirdi. 24 saat süren denetimlerde 122 araç sürücüne ceza kesilirken, 25 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 17-18 Aralık tarihlerinde 24 saat süren motosiklet ve gürültü çıkaran araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde; 173 motosiklet ve motorlu bisiklet ile 302 araç olmak üzere toplamda 475 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda ise; 2 sürücüye gürültü çıkaran araç kullanmaktan, 4 araca yüksek sesten, 9 sürücüye kask kullanmamaktan, 10 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, bir sürücüye yetersiz ehliyetten, 3Sürücüye seyir halinde iken cep telefonu kullanmaktan, 8 araç sahibine fenni muayenesiz araç kullanmaktan, 3 araç sahibine sigorta yaptırmamaktan, 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 20 araç sahibine hatalı parklardan, 19 sürücüye yayalara yol vermemekten, 41 araca diğer muhtelif maddelerden olmak üzere toplamda 122 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 25 araç trafikten men edildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan bildiride ise, "Kamu güvenliği ve trafik düzenini sağlamaya yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. - BALIKESİR