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Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı suçu dahilinde 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Operasyonda kullanılan araçta 13 adet can yeleği ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığı suçu dahilinde Ayvalık ilçesinde 1 araca operasyon düzenlendi. Çalışmada 6 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Balıkesir kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Sudan uyruklu 3,Yemen uyruklu 3 olmak üzere toplam 6 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığında kullanılan 1 araç yediemin otoparka çekildi. Araç içerisinde yapılan aramada kullanıma hazır 13 adet can yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 organizatör şahıs gözaltına alındı ve konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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