Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Organizatör ve 14 Göçmen Yakalandı

Güncelleme:

Balıkesir'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 2 organizatör ve 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda suçta kullanılan 2 araca da el konuldu.

Balıkesir'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 2 organizatör ve 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye kapsamında istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği iki farklı operasyonda 14 düzensiz göçmen ve 2 organizatörü yakaladı. Ekipler operasyonda suçta kullanılan 2 araca ise el koydu.

Yakalanan organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca haklarında adli kontrol tedbiri kararı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Balıkesir Jandarma Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kastamonu adayı Hatice Uçar ve Yakup Akyol kimdir? AUZEF SINAV TARİHLERİ ne zaman? 2024 AUZEF Bahar Dönemi sınavları ne zaman başlıyor? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? Nevruz ne zaman 2024? Nevruz nasıl kutlanır, neler yapılır? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Kars Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kars adayı Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı kimdir? DEM Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Karabük adayı Emine Kaya ve Adnan Aksu kimdir? Yücel Dara Gökel kimdir? CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Yücel Dara Gökel kaç yaşında, nereli? DEM Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kahramanmaraş adayı Fatma Şıkyürek ve Ali Ardıç kimdir? Bilgehan Erdem kimdir? CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem kaç yaşında, nereli? Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal ve Türkan Aslan kimdir? Erkan Bulut kimdir? CHP Ağrı Belediye Başkan Adayı Erkan Bulut kaç yaşında, nereli? Kate Middleton'ın hastalığı nedir, neden ameliyat oldu? Galler Prensesi Kate Middleton sağlık durumu nasıl? IOS 18 hangi modellerde desteklenecek? Apple yeni güncellemesini hangi cihazlara sunacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title