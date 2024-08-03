Balıkesir'de Gerçekleştirilen Huzur Uygulamasında 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde gerçekleştirilen geniş çaplı huzur uygulamasında 6 aranan şahıs yakalandı.

Bandırma ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve narkotik denetimleri çerçevesinde geniş çaplı bir huzur operasyonu gerçekleştirdi. Uygulama sırasında toplam bin 389 kişi sorgulanırken, aranan 6 şahıs yakalandı. Operasyon sırasında ayrıca 2 adet ruhsatsız tüfek ve 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ekipler, operasyon esnasında 5 gram bonzai uyuşturucu madde ve 2 adet extacy hapına da el koydu. Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR