Balıkesir'de geniş kapsamlı operasyon düzenlendi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, milli güvenlik, genel sağlık ve asayişin sağlanması amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 bin 452 kişi sorgulandı ve 25 aranan şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, asayiş ve trafik huzuru için yapılan uygulamada 152 ekip görev aldı ve 240 işletme denetlendi. Trafik kontrollerinde ise 253 araç kontrol edildi ve 16 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 523 personelin katılımı ile "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak operasyon düzenlediler. Polis ekipleri operasyonlarda 3 bin 452 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri, cadde, sokak, parklar ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere il genelinde 152 ekip, 523 personelin katılımıyla yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; 3 bin 452 Şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 25 şahsı gözaltına aldı. Polis ekipleri 240 Umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlerken, 1 işletmeye Kapalı alanda tütün mamüllerinin tüketilmesine izin verme ve ruhsatsız faaliyette bulunmama konusundan dolayı "İdari" işlem uygulandı.

Trafik polis ekipleri 253 aracı kontrol ederken, 159 araca toplam 285 bin 695 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi ve 16 araç trafikten men edildi. Yapılan kontrollerde; 5 adet "ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 8 adet Ruhsatsız tüfek, 13 adet dolu kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR