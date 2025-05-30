Balıkesir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama, 8 Sınır Dışı

Balıkesir'de polis ekipleri fuhşun önüne geçebilmek adına kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şahıs tutuklanırken, 8 kişi sınır dışı edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında ise 20 bin 980 Türk Lirası, bin 100 Amerikan Doları, 10 bin Rus Rublesi, 36 bin Özbek Somu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca, yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldı. - BALIKESİR