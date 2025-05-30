Balıkesir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama, 8 Sınır Dışı
Balıkesir'de polis, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı, 8 kişi ise sınır dışı edildi. Operasyonda 20 bin TL ve yabancı para ile cep telefonları ele geçirildi.
Balıkesir'de polis ekipleri fuhşun önüne geçebilmek adına kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 3 şahıs tutuklanırken, 8 kişi sınır dışı edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz gün fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini suçu kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarında ise 20 bin 980 Türk Lirası, bin 100 Amerikan Doları, 10 bin Rus Rublesi, 36 bin Özbek Somu, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Mevcutlu olarak adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 3 şüpheli ise tutuklandı. Ayrıca, yasal ikamet hakkı bulunmadığı tespit edilen Afganistan uyruklu 6, Özbekistan uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 8 şahıs hakkında sınır dışı işlemleri yapıldı. - BALIKESİR