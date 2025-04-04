Balıkesir'de Firari Şahıslara Operasyon: 12 Tutuklama

Balıkesir'de polis ekipleri hapis cezası olup firari durumda olan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucunda 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. 96 ekip ve 320 personel ile birlikte yapılan operasyonlarda; 5-10 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 11 şahıs, ifadeye yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere, toplam 36 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR