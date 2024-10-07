Balıkesir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile Edremit İlçesinde firari hükümlü 2 kişi kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanıkları yakalamak için Edremit İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. Ç.'nin (24) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Edremit İlçesi Avcılar Mahallesinde arkadaşlarına ait evde saklandığı duyumu alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyondan E.Ç. yakalandı. E.Ç.,sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İkinci olayda ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.C. (27) yakalanması için çalışma başlatıldı. Edremit İlçesi Avcılar Mahallesinde bir hayvan barınağında saklandığı ve üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu duyumu alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyonda üzerinde ele geçirilen 54,39 gr metanfetamin uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BALIKESİR