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Balıkesir'de firari hükümlü yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan çalışmada kasten öldürme suçundan hakkında 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Edremit'te saklandığı bir evde yakalanan firari hükümlü A.C.O., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir operasyon Jandarma Edremit Yakalama Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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