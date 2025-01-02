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Balıkesir'de Firari 26 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Firari 26 Şahıs Yakalandı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 26 firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda toplam 50 aranan şahıs adli mercilere sevk edildi.

Balıkesir'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 firari, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde il genelinde eş zamanlı olarak 92 ekip ve 305 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 10-20 yıl arasında hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl arasında hapis cezası olan 5 şahıs, 0-5 yıl arasında hapis cezası olan 20 şahıs, ifadeye yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere 50 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Hapis cezası bulunan 26 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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