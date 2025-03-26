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Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesi Yakalandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek, aranan şahısları yakalamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Edremit ilçesinde "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi yakaladı.

Şüpheli, yapılan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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