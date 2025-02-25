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Balıkesir'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesi Şahıs Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan S.Ç.'yi yakalayarak tutukladı. Şüpheli, adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ç. (37) isimli şüpheli yakaladı. S.Ç. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Kepsut Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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