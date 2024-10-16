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Balıkesir'de FETÖ Üyesi İki Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de FETÖ Üyesi İki Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda, hapis cezası bulunan N.Ç. ve M.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyet ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ç. (53) ile yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. (58) yakalandı. Şahıslar adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut Cezaevi'ne teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Cezaevi Hukuk Terör

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