Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü faciada ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı

İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak

RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de günlerce yayın duracak

Balıkesir'de Feci Kaza: 3 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de hızla seyreden bir otomobil, karşı şeride geçerek park halindeki kamyonetin altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

-Hızla kamyonetin altına girdi

BALIKESİR - Balıkesir'de dün meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Çevreyolu üzerinde hızla seyreden otomobilin, karşı şeride girerek park halindeki kamyonete çarpması saniye saniye kaydedildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde otomobil yol kenarında park halindeki kamyonetin altına girdi. Otomobilde bulunan J.F.,F.G. ve Ş.G. yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 10 SC 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına girdi. Kaza anı saniye saniye güvelik kameralarınca kaydedildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden çıkartarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İlginç trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Sürücü J.F.'nin kaza anını hatırlamadığını ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER TARGUT - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title