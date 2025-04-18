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Balıkesir'de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu

Balıkesir'de Ev Yangını Paniğe Neden Oldu
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Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında yaralı veya ölü olmaması sevindirdi. Yangının nedenine dair soruşturma sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ev yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay Sındırgı İlçesi Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. Yangını gören mahalle sakinleri 112 İhbar hattına bildirimde bulunması ile Sındırgı Grup Amirliği personelleri müdahale etti. Evin bir bölümünde nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın evin diğer bölümlerinden sonra çatıya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürülen yangında yaralı ve ölüm olayı olmadı. Yangın ile soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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