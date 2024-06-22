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Balıkesir'de Eşini Vuran Şahıs Kendini de Vurdu

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından silahla kendini vurdu. Olay sonucunda şahıs ağır yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından silahla kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Tütüncü Mahallesi'nde C.G. (62) adlı şahıs, tartıştığı eşi M.G.'yi (55) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla kendini vuran C.G. ağır yaralandı. Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.G. entübe edildi. Şahsın hayati tehlikesi sürüyor.

Çiftin 2 yıl önce İstanbul'dan Gönen'e geldikleri ve sadece yaz aylarında Gönen'de ikamet ederek bahçe işleri ile meşgul oldukları öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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