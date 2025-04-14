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Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyonda 25 Firari Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyonda 25 Firari Şahıs Yakalandı
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hapis cezası bulunan 25 firari şahıs yakalandı. Operasyonda 45 aranan kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 25 firari şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde il genelinde eş zamanlı olarak 102 ekip, 345 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 5-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 23 şahıs, ifadeye yönelik aranan 20 şahıs olmak üzere 45 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 25 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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