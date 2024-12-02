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Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyonda 17 Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyonda 17 Şahıs Tutuklandı
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Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 10-15 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan toplam 29 şahıstan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda hapis cezası bulunan 17 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün saat 07.00 ile bugün 09: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 83 ekip ve 274 personelin katılımı ile operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyon neticesinde; 10-15 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 5-10 yıl hapis cezası olan 2 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 14 şahıs, ifadeye yönelik aranan 12 şahıs olmak üzere toplamda 29 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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