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Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyon: 38 Aranan Şahıs Cezaevine Gönderildi

Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyon: 38 Aranan Şahıs Cezaevine Gönderildi
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Balıkesir'de polis ekipleri, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Operasyona 98 ekip ve 312 personel katıldı.

Balıkesir'de polis ekipleri aranan şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan 38 şahsı yakalanarak ceza evine gönderdi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 17: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı 98 ekip ve 312 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 15 yıl kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs, 10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5 yıl hapis cezası olan 34 şahıs, ifadeye yönelik aranan 23 şahıs olmak üzere toplam 61 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. İşlemleri yapılan 61 şahıstan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şahıs cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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