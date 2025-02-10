Balıkesir'de Eş Zamanlı Operasyon: 22 Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda hapis cezası bulunan 22 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir'de geçtiğimiz gün saat 07.00 - 17: 00 saatleri arasında Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak 97 ekip ve 310 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar sonucunda; 05-10 yıl hapis cezası olan bir şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 21 şahıs, ifadeye yönelik aranan 47 şahıs olmak üzere toplam 69 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. 69 şahıstan hapis cezası bulunan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR