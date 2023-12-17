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Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü denetimleri sıklaştırıyor

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Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla güvenli bir şekilde girilmesi öncesi denetimlerini sıklaştırarak devam ettiriyor. Denetimler kapsamında çalıntı televizyonun faili yakalandı, otodan ses sistemi çalan kişi tespit edildi, kamera sistemine zarar veren kişi belirlendi, uyuşturucu madde ele geçirildi ve ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenli bir şekilde yeni yıla girilmesi öncesi denetimlerini sıklaştırarak, aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eski Bayram Yeri Kıraathanesi'nden çalınan televizyonun failinin tespit ederek H.K. (30) isimli kişiyi yakaladı. Televizyon ise sahibine teslim edildi.

Otodan ses sistemi çalan kişi tespit edildi

Polis, Gazicelal Mahallesi muhtarlık arkasından park halinde araç içerisinden bir adet araç ses sistemi çalınması olayı ile ilgili olarak 45 adet suç kaydı bulunan D. Ö.(19) isimli kişi olduğunu tespit ederek, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi

Kamera sistemine zarar veren kişi tespit edildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eroğlan Mahallesi 9064 sokak Asena sitesinde kamera sistemine zarar veren E.D. (42) isimli kişi olduğunu tespit ederek kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nin otogar önünde yaptığı uygulamada ise, şüphelenerek durdurduğu motosiklette N.K. (40) ağırlığı yaklaşık 17 gram olan esrar maddesi ele geçirilerek kişi gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah ele geçirildi

Bu arada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, İbrahimce Mahallesi ara sokaklar üzerinde yapmış olduğu uygulama esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan C.E. (38) isimli şahsın yapılan incelemesinde, 1 Adet Astra marka ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 15 adet dolu fişek ve iki adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alına kişi gerekli iş ve işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Körfez Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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