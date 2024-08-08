Balıkesir'de Emniyet Kemeri ve Motosiklet Denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kırsal mahallelerde emniyet kemeri ve motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 16 araç trafikten men edildi.

Balıkesir'de Trafik Jandarma ekipleri, emniyet kemeri kullanılmaması sonucu meydana gelen kazalarda can kayıplarını en aza indirmek ve trafik kurallarına uyumu ve kazaları en aza indirmek maksadı ile hem emniyet kemeri denetimi hem de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirdi. Yapılan emniyet kemeri denetiminde bin 77 araç kontrol edildi. 37 araç hakkında işlem yapılırken, 8 araç trafikten men edildi. Yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde ise 882 araç kontrol edildi. 50 araç hakkında işlem yapılırken, 8 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, denetimlerin il genelinde süreceğini bildirdi. - BALIKESİR