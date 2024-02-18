Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 30 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 30 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Yakalanan 2 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Göçmen Kaçakçılığı suçu dahilinde Ayvalık ilçesinde 2 araca yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi. Yapılan aramalarda 54 bin 900 TL para, 4 adet hava pompası, 14 adet siyah şambrel, 14 adet can yeleği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 41 adet fişeğe el konuldu, Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 2 organizatör şahıs tutuklandı. - BALIKESİR