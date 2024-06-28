Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu: 29 göçmen ve 3 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 29 düzensiz göçmen ve onları yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 insan kaçakçısı yakalandı. Yakalanan göçmenlerin Afganistan, Filistin, Yemen ve Suriye uyruklu olduğu belirtildi. İnsan kaçakçıları tutuklandı ve suçtan elde edilen para ve araçlara el konuldu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 29 düzensiz göçmen ve onları yurt dışın çıkarmaya çalışan 3 insan kaçakçısı kıs kıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdukları 1 otomobil ve 2 kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada araçlarda 7 Afganistan, 10 Filistin, 9 Yemen ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere 29 göçmeni yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 insan kaçakçısı ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 195 Lira, 400 ABD Doları ve göçmenleri taşımakta kullanılan 1 otomobil ile 2 kamyonete el konuldu. - BALIKESİR