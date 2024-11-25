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Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 23 Afgan Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 23 Afgan Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 Afgan göçmen ve onlara yardım eden 2 insan kaçakçısı jandarma tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenleri taşıyan araçlar da ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile bu göçmenlere para karşılığı yardım ettikleri tespit edilen 2 insan kaçakçısı jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadasında bulunan ormanlık alan, koylar ve koylara çıkan patikalarda devriye gezen jandarma ekipleri ormanlık alan girişinde Yunanistan'ın Midilli Adasına kaçma hazırlığında olan 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçısını kıskıvrak yakaladı.

Operasyonda; düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 adet kamyonet ve 1 adet otomobile ele konuldu.

Yakalanan 2 insan kaçakçısı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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