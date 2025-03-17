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Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 3 ilçede düzenlediği operasyonda 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığına karşı denetim ve keşif faaliyetlerini sıklaştırdı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde denetim ve keşif faaliyetlerini sıklaştırdı. Yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridi kontrol eden ekipler, Balya, Susurluk, İvrindi ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale etti. 2 Senegal 14 Afganistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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