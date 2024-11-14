Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM ve Narkotik görevlilerince Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 araca yönelik yapılan operasyonda; kıyı şeridini kullanarak Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışan toplam 16 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 2 aracın siciline şerh konularak yediemin otoparka çektirildi. Toplamda 51 bin 190 TL ve 100 dolar, araçlar içerisinde yapılan aramada 1 adet şamyel, çocuklar için 7 adet simit, 1 adet el pompası, 1 adet ayak pompası ele geçirildi. Olayla ilgili G. Ş. (36) ve F. G. (22) organizatör olarak tespit edilen 2 şahıs hakkında işlemler başlatıldı. - BALIKESİR