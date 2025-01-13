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Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 45 Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı

Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonları: 45 Göçmen Yakalandı, 2 Organizatör Tutuklandı
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Balıkesir'de gerçekleştirilen 6 günlük operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı. 4 organizatörden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlar, yurt dışına çıkmak isteyen yasa dışı göçmenlere yönelik yapıldı.

Balıkesir'de 6 günlük operasyonlarda 45 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatörden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere yurt dışına gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yapıldı. Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda; 4 organizatörün yanı sıra 36 Afganistan, 7 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi. Adliyeye çıkarılan 4 organizatörden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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