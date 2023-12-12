Üye Girişi
Haberler

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, il merkezi ve Bandırma ilçesinde kurulan Mobil Göç İstasyonu ile koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Toplam 162 şahıs sorgulandı ve kimlik tespiti için Mobil Göç Kontrol Noktası'na 71 yabancı uyruklu şahıs teslim edildi. Bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 10 yabancı uyruklu şahıs ise serbest bırakıldı. Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemlerine başlandı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Balıkesir'de düzensiz göçle mücadelede etkili adımlar atılıyor. İl merkezi ve Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Mobil Göç İstasyonu ile koordineli bir operasyon düzenlendi.

Balıkesir'de düzensiz göç ile mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, il merkezi ve Bandırma ilçesinde kurulan Mobil Göç İstasyonu ile koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda il genelinde toplam 162 şahıs sorgulandı ve kimlik tespiti için Mobil Göç Kontrol Noktası'na 71 yabancı uyruklu şahıs teslim edildi. Bildirim yükümlülüğünü ihlal eden 10 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç Müdürlüğü tarafından tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 9 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandıktan sonra, sınır dışı işlemlerine başlandı. İl genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamındaki bu uygulamaların devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Göçmenler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title