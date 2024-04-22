Balıkesir'de düzensiz göç operasyonunda 29 göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in 3 ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 29 düzensiz göçmen ve iki organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında 15-21 Nisan 2024 tarihleri arasında denetim ve keşif faaliyeti yapıldı. Önceden risk analizleri doğrultusunda tespit edilen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek köy ve kıyı şeridi kontrol edildi. İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, İvrindi, Sındırgı, Ayvalık ilçelerinde 3 düzensiz göç olayına müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 29 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere 34 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. - BALIKESİR