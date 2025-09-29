Haberler

Balıkesir'de 'Dur' İhtarina Uymayan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Balıkesir'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücü, bir yayaya çarparak iki araca daha çarptı. Olayda hem sürücü hem de yaya yaralandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü önce bir yayaya, daha sonra ise araçlara çarparak durdu. Ortalığı birbirine katan sürücü ve yaya yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Teknik Lise Caddesi'nde meydana geldi. 10 BM 911 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında sürücü caddede yürüyen bir kadına çarptıktan sonra 10 ZN 364 ve 10 DEB 96 plakalı otomobillere çarparak kaldırıma çıktı. Kazada polisten kaçan otomobilin sürücüsü ile yaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR

