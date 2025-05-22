Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 12 Tutuklama

Balıkesir'de 2 vatandaşın yaklaşık 10 milyon TL dolandırılması üzerine 8 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 17 kişiden 12'si tutuklandı. MASAK verilerine göre dolandırıcılık şebekesinin banka hesapları üzerinden 400 milyon TL tutarında para hareketi yapıldığı tespit edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli şahısların "Pays Capital" isimli sözde yatırım sistemi üzerinden toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırılması üzerine 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 9 sahte şirket, şüpheli şahıs ve şirketlere ait banka hesap hareketleri ve MASAK verilerine göre yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt, Adana'da eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR