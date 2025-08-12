Balıkesir'de Depremzedeler için Konteyner Kurulumu Devam Ediyor

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından yıkık ve ağır hasarlı binaları bulunan vatandaşlar için AFAD tarafından konteyner kurulumunun sürdüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'deki depremde yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından konteyner kurulumunun devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından konteyner kurulumlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

