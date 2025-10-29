Balıkesir'de Depremzedeler İçin Boşaltılan Bina Kendiliğinden Yıkıldı

Balıkesir'de 78 gün ara ile 6.1 büyüklüğünde deprem yaşayan Sındırgı ilçesinde hasar gören bir bina kendiliğinden yıkıldı.

Sındırgı'da 6.1'lik depremin ardından bir bina aldığı hasarla kendiliğinden yıkıldı. Bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülediği anlarda saniyeler içinde 2 katlı bina yerle bir oldu. Söz konusu bina daha önce boşaltılmıştı. - BALIKESİR