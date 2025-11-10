Haberler

Balıkesir'de Depremler Halkı Tedirgin Ediyor

Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrası artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar evlerine girmekten korkarak karavanlarda ve çadırlarda yaşamaya başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayarak sabaha kadar süren depremler, ilçede panik oluşturdu.

Depremin ardından vatandaşlar geceyi evlerinde geçirmek yerine karavanlarda, çadırlarda ve araçlarında sabahladı. İlçe genelinde çok sayıda bina ağır ve orta hasarlı durumda bulunurken, artçıların aralıksız devam etmesi halkta tedirginlik oluşturuyor.

"Sürekli sallanıyoruz, eve girmeye korkuyoruz"

İlçe sakinlerinden Rabia Çetin, her sarsıntıda büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Evimiz hasarlı, her sallantıda daha da çatlıyor gibi geliyor. Bu yüzden karavan aldık. Çocuklarla birlikte karavanda kalıyoruz. Sürekli sallanıyoruz, eve girmeye korkuyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar ise soba ve battaniyelerini bahçelere kurdukları çadırlara taşıyarak yaşamlarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
