Balıkesir'de Depremde Bir Vatandaş Daha Kurtarıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binada bir vatandaşın daha kurtarıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa