Balıkesir'de Depremde Bir Vatandaş Daha Kurtarıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binada bir vatandaşın daha kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırga ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan binadaki 1 vatandaşın daha kurtarıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sındırgı ilçemizde yıkılan binada 1 vatandaşımız daha kurtarılmıştır. 1 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

