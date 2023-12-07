Balıkesir'de DEAŞ Terör Örgütüne Fon Sağlayan Şüpheli Yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne fon sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Operasyonda cep telefonu, laptop, tablet ve USB bellek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne fon sağladığı tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın, terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği istihbari çalışma sonucu, Bandırma ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne fon sağladığı tespit edilen 1 yabancı uyruklu şüpheliye ait 2 adrese operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda; 5 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet tablet ve 1 adet USB bellek ele geçirildi. Olaya karışan yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR