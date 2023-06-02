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Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişiyi Manisa'da yakaladı.

Balıkesir Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütünde faaliyet gösteren 1 kişiyi Manisa'da yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda; DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.Ş. isimli şahıs, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan operasyon dahilinde Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı. A.Ş., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler

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