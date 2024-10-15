Balıkesir'de Damatlarının Saldırısı Sonucu Hayatını Kaybeden Anne ve Kızının Cenazesi Defnedildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde damatları tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Sevim ve Gülçin Kaya, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazeleri, yakınları tarafından alınarak camide kılınan namazın ardından mezarlıkta defnedildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz gün damatlarının bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen anne Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya, Kızılkeçili Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.
Kızılkeçili Mahallesi'nde damadı M.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevim Kaya ve kızı Gülçin Kaya'nın yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, Fazıl Bey Caddesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Kızılkeçili Camisi'ne getirilen anne-kız için burada öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Sevim Kaya ile Gülçin Kaya, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kızılkeçili Mahalle Mezarlığında defnedildi. - BALIKESİR