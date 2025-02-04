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Balıkesir'de DAEŞ Şüphelilerine Operasyon: 4 Gözaltı

Balıkesir'de DAEŞ Şüphelilerine Operasyon: 4 Gözaltı
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Balıkesir'de düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak'ta faaliyette bulunmuş 4 DAEŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit etmek için il merkezi ve çevresinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Balıkesir'de düzenlenen operasyonla Suriye ve Irak'ta faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 DAEŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Burhaniye ve Marmara ilçelerinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine 4 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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