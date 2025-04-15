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Balıkesir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Balıkesir'de Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, 6-15 yaş arası çocuklara trafik bilinci kazandırmak amacıyla eğitimler düzenledi. Emniyet kemeri simülasyonu ile de emniyet kemerinin önemi vurgulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından çocuklara trafik bilinci ve trafikte uyuması gereken kuralları içeren eğitimler verdi. Eğitimlerin yanı sıra kurulan emniyet kemir simülasyonuyla vatandaşlara emniyet kemerinin önemini bire bir yaşattılar.

Balıkesir Necmettin Erbakan Meydanı'nda kurulan stant ve alanlarda Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik birimleri tarafından 6-15 yaş arası öğrenci gruplarına trafik bilinci ile ilgili eğitimler verildi. Öğrenciler teorik olarak aldıkları bilgileri pekiştirmeleri adına kurulan trafik eğitim alanında emniyet kemeri, trafik ışıklarındaki öncelik ve yaya geçidi kullanımı gibi pratik bilgiler verdi. Ayrıca meydana kurulan emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlara kazalarda emniyet kemerinin önemini adeta yaşatarak, emniyet kemerinin kullanımının önemine vurgu yapıldı. Gün boyu süren eğitimlerde çocuklar hem öğrendi hem eğlendi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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